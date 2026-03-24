盤後速報 - 有成精密(4949)次交易(25)日除息1.4元，參考價59.6元
鉅亨網新聞中心
有成精密(4949-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
首日參考價為59.6元，相較今日收盤價61.00元，息值合計為1.4元，股息殖利率2.3%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/25
|61.00
|1.4
|2.3%
|0.0
|2025/03/27
|36.0
|1.09957
|3.05%
|0.0
|2024/03/28
|38.5
|2.4
|6.23%
|0.0
|2023/08/02
|68.5
|2.5
|3.65%
|1.0
|2012/08/23
|0.0
|2.5
|0.0%
|0.5
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