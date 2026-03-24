search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 有成精密(4949)次交易(25)日除息1.4元，參考價59.6元

鉅亨網新聞中心

有成精密(4949-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

首日參考價為59.6元，相較今日收盤價61.00元，息值合計為1.4元，股息殖利率2.3%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/25 61.00 1.4 2.3% 0.0
2025/03/27 36.0 1.09957 3.05% 0.0
2024/03/28 38.5 2.4 6.23% 0.0
2023/08/02 68.5 2.5 3.65% 1.0
2012/08/23 0.0 2.5 0.0% 0.5


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
有成精密61-3.63%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
有成

77.27%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
有成

77.27%

勝率

#高盈餘高毛利

中強短弱
有成

77.27%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty