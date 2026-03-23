盤後速報 - 智冠(5478)次交易(24)日除息7.5元，參考價102.5元
鉅亨網新聞中心
智冠(5478-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。
首日參考價為102.5元，相較今日收盤價110.00元，息值合計為7.5元，股息殖利率6.82%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/24
|110.00
|7.5
|6.82%
|0.0
|2025/03/24
|128.5
|7.5
|5.84%
|0.0
|2024/03/22
|166.5
|9.0
|5.41%
|0.0
|2023/04/26
|99.5
|7.0
|7.04%
|0.0
|2022/04/21
|92.2
|5.2
|5.64%
|0.0
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