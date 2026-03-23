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鉅亨速報

盤後速報 - 智冠(5478)次交易(24)日除息7.5元，參考價102.5元

鉅亨網新聞中心

智冠(5478-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

首日參考價為102.5元，相較今日收盤價110.00元，息值合計為7.5元，股息殖利率6.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/24 110.00 7.5 6.82% 0.0
2025/03/24 128.5 7.5 5.84% 0.0
2024/03/22 166.5 9.0 5.41% 0.0
2023/04/26 99.5 7.0 7.04% 0.0
2022/04/21 92.2 5.2 5.64% 0.0


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