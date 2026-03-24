〈港股盤後〉恒指大漲2.79% 重回二萬五關口 新消費與AI概念股領漲

市場反彈的主因之一在於中東局勢出現轉機。美國總統川普表示，美伊雙方在過去兩天進行了「富有成效」的對話，並推遲了對伊朗軍事打擊的通牒。受此消息影響，國際油價大幅回落，緩解了全球滯脹擔憂，進而帶動航空股回暖，東方航空漲超 7%。