〈港股盤後〉恒指大漲2.79% 重回二萬五關口 新消費與AI概念股領漲
鉅亨網新聞中心
港股周二 (24 日) 止住連續 3 日累計跌逾 1,600 點的頹勢，主要指數集體強勢回升。截至收盤，恒生指數漲 2.79%，報 25,063.71 點；恒生科技指數漲 2.51%，報 2.31%。大市全日成交顯著回溫，市場情緒從悲觀中出現超跌反彈。
市場反彈的主因之一在於中東局勢出現轉機。美國總統川普表示，美伊雙方在過去兩天進行了「富有成效」的對話，並推遲了對伊朗軍事打擊的通牒。受此消息影響，國際油價大幅回落，緩解了全球滯脹擔憂，進而帶動航空股回暖，東方航空漲超 7%。
盤面上，新消費概念表現亮眼，老鋪黃金業績強勁，淨利潤增長逾 230%，股價收漲 16.11%；康師傅控股上漲近 10%。生物醫藥板塊漲幅居前，藥明康德受惠於 2025 年營收與利潤雙增長，收盤漲逾 10%。
大型科網股多數上揚，聯想集團漲超 4%，美團、騰訊漲超 3%。黃金與貴民族股表現不俗，赤峰黃金大漲 12.94%。相對而言，能源板塊受油價下跌拖累，中國海洋石油跌 3.48%，煤炭股集體回調。
今日掛牌的兩隻新股走勢分化。凱樂士科技獲逾 2,000 倍認購，上市首日飆升 84.27%；而澤景股份則重挫 36%。
展望後市，華泰證券認為，短期情緒釋放後，港股具備超跌反彈機會，但中期仍需等待更明確的信號。中金公司則指出，儘管地緣風險致市場波動，但中長期看，中東資金仍有增配中國核心資產的空間。
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