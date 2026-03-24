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鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.43%，報99.378點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日14:00，美元指數上漲0.43點漲幅達0.43%，暫報99.378點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.99%
  • 近 1 週：-0.15%
  • 近 3 月：+1.74%
  • 近 6 月：+2.48%
  • 今年以來：+1.35%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.16 -0.23%
美元/日元 158.58 0.13%
英鎊/美元 1.34 -0.11%
美元/加幣 1.38 0.20%
美元/瑞典克朗 9.37 0.72%
美元/瑞郎 0.79 0.24%

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焦點速報美元指數

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美元指數99.3790.43%
歐元/美元1.1582-0.28%
美元/日元158.64+0.16%
英鎊/美元1.3402-0.16%
美元/加幣1.3754+0.23%
美元/瑞典克朗9.3669+0.74%
美元/瑞郎0.7884+0.32%

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