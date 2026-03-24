焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.43%，報99.378點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日14:00，美元指數上漲0.43點漲幅達0.43%，暫報99.378點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.99%
- 近 1 週：-0.15%
- 近 3 月：+1.74%
- 近 6 月：+2.48%
- 今年以來：+1.35%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.16
|-0.23%
|美元/日元
|158.58
|0.13%
|英鎊/美元
|1.34
|-0.11%
|美元/加幣
|1.38
|0.20%
|美元/瑞典克朗
|9.37
|0.72%
|美元/瑞郎
|0.79
|0.24%
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