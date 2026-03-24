鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 08:50

OpenAI 執行長奧特曼周一 (23 日) 宣布，將辭去他所投資的核融合能源新創公司 Helion 的董事長職務，因 Helion 與 OpenAI 打算展開「大規模合作」，預計 2030 年為 OpenAI 提供 5GW 的電力，到 2035 年將擴大至 50GW。

據估算，Helion 每座核融合反應爐可發電 50 兆瓦，因此到 2030 年必須部署約 800 座，2035 年還需要再建 7200 座，合作規模空前。

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業內人士分析指出，這項合作不僅推動 AI 與清潔能源結合，也可能加速全球核融合能源產業化進程。

中國國盛證券指出，中國核融合產業今年可望迎來超預期發展，多個核融合項目的招標總額恐將成長五倍，CFEDR、先覺聚能、星火一號等重點工程預計加速進度。

「十五五」期間，中國核融合產業將迎來訂單與建設的高峰期，有望誕生一批改變能源格局的核心企業。

在資本市場，部分上市公司已提前佈局。中國國光電氣可生產國際熱核融合實驗堆 (ITER) 關鍵零件，包括偏濾器與包層系統，其產品已用於中國國內 HL-3 等託卡馬克裝置。