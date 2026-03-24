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〈陸股盤後〉午後兩市震盪走高 三大指數收漲

鉅亨網新聞中心

中國 A 股三大指數周二（24 日）集體開高。早盤兩市走出「深 V」行情，三大指數漲跌互見。午後兩市震盪走高，早盤一度跌逾 2.4% 的創指也轉漲。

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午後兩市震盪走高，三大指數收漲。（圖：Shutterstock）

上證綜指周二收盤漲 1.78%，報 3,881.28 點；深證成指漲 1.43%，報 13,536.56 點；創業板指漲 0.5%，報 3,251.55 點。


滬深兩市成交總額為人民幣 2.0828 兆元，較前一交易日減少 3,487 億元。

短期內地緣政治風險將如何影響 A 股市場？瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指出，從宏觀視角來看，中國對石油與天然氣的依賴在全球主要經濟體中較低。從指數來看，油價短期內躍漲對 A 股市場主要指數的影響似乎有限。

孟磊說，近期 A 股主要股指的隱含波動率也低於 2025 年 4 月全球貿易衝突升級期間，以及其他海外主要指數，判斷短期內去風險化可能已接近尾聲。

國泰海通證券則表示，近期地緣政治不穩定讓不少投資者產生擔憂，但國泰海通證券認為，地緣政治對 A 股的影響短期存在，但並不深遠，中國市場 / 資產邏輯具有優勢和差異化。

國泰海通證券提到，從全球跌幅來看，A 股也始終處於跌幅較小的市場之列，決定 A 股長期走向者，始終是自身內生核心邏輯。

國泰海通證券說，眾人總說「信心比黃金更珍貴」，在這個連黃金都暫時失去避險功能、連續走弱的時刻，或許越來越多標的正悄然回調至臨界點附近——究竟變盤節點何時出現，且讓投資人一起見證。


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上證指數3881.28+1.78%
現貨黃金4398.89-0.16%
人民幣/美元0.1452-0.14%
美元/人民幣6.8882+0.11%

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