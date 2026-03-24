〈陸股盤後〉午後兩市震盪走高 三大指數收漲
鉅亨網新聞中心
中國 A 股三大指數周二（24 日）集體開高。早盤兩市走出「深 V」行情，三大指數漲跌互見。午後兩市震盪走高，早盤一度跌逾 2.4% 的創指也轉漲。
上證綜指周二收盤漲 1.78%，報 3,881.28 點；深證成指漲 1.43%，報 13,536.56 點；創業板指漲 0.5%，報 3,251.55 點。
滬深兩市成交總額為人民幣 2.0828 兆元，較前一交易日減少 3,487 億元。
短期內地緣政治風險將如何影響 A 股市場？瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指出，從宏觀視角來看，中國對石油與天然氣的依賴在全球主要經濟體中較低。從指數來看，油價短期內躍漲對 A 股市場主要指數的影響似乎有限。
孟磊說，近期 A 股主要股指的隱含波動率也低於 2025 年 4 月全球貿易衝突升級期間，以及其他海外主要指數，判斷短期內去風險化可能已接近尾聲。
國泰海通證券則表示，近期地緣政治不穩定讓不少投資者產生擔憂，但國泰海通證券認為，地緣政治對 A 股的影響短期存在，但並不深遠，中國市場 / 資產邏輯具有優勢和差異化。
國泰海通證券提到，從全球跌幅來看，A 股也始終處於跌幅較小的市場之列，決定 A 股長期走向者，始終是自身內生核心邏輯。
國泰海通證券說，眾人總說「信心比黃金更珍貴」，在這個連黃金都暫時失去避險功能、連續走弱的時刻，或許越來越多標的正悄然回調至臨界點附近——究竟變盤節點何時出現，且讓投資人一起見證。
- 富過三代的秘密武器 家族辦公室是什麼？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈陸股盤後〉三大指數大跌3.5% 滬指守住3,800點
- 〈陸股盤後〉白宮稱中國同意延後川普訪北京行程 三大指數走低
- 〈陸股盤後〉年初主要經濟指標優於預期 三大指數漲跌互見
- 〈陸股盤後〉三大指數走低 上證指數延續4,000點上方震盪
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇