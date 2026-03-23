〈陸股盤後〉三大指數大跌3.5% 滬指守住3,800點
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國 A 股三大指數周一（23 日）集體開低。早盤低位震盪，午前跌幅擴大。午後兩市進一步走弱，滬指守住 3,800 點。
上證綜指周一收盤大跌 3.63%，報 3,813.28 點；深證成指重挫 3.76%，報 13,345.51 點；創業板指重摔 3.49%，報 3,235.22 點。
滬深兩市成交總額為人民幣 2.4315 兆元，較前一交易日增加 1,447 億元。
中信證券認為，關於中東衝突影響的一些核心爭議，步入 4 月後都會陸續有答案。前述市場核心問題的答案將於 4 月逐步落地，在此之前，市場仍將處於敘事博弈階段，同時反映出流動性退潮特徵。
中信證券說，目前的底倉建議仍然是中國有份額優勢、海外產能重置成本高難度大、且供應彈性容易被政策影響的行業，以新能源、化工、電力設備、有色為基礎。
華西證券認為，上周全球股票市場多數下跌，其中 A 股、歐洲股市跌幅較大。一方面，美伊地緣局勢尚不明朗，後續油價和通膨的走勢面臨較大不確定性；另一方面，美國聯準會（Fed）3 月議息會議維持利率不變，但聲明偏鷹派，且未排除升息的可能性，引發市場對美元收緊的擔憂。
華西證券提到，在風險偏好壓制下，A 股大盤整體回撤，市場成交額持續萎縮，反映出在類股快速輪動的環境下，資金交投情緒持續降溫。結構上，食品飲料、銀行等防禦性質類股，以及 AI 算力等高景氣方向相對佔優勢。
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