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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3.01%，報7901.57點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:49，費城半導體上漲230.96點（或3.01%），暫報7901.57點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.31%
  • 近 1 月：-7.14%
  • 近 3 月：+7.35%
  • 近 6 月：+21.18%
  • 今年以來：+8.29%

焦點個股


費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲6.17%；泰瑞達(TER-US)上漲5.34%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲5.05%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.85%；英特格(ENTG-US)上漲4.43%。


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費城半導體7791.191.57%
萊迪思半導體92.77+4.68%
泰瑞達304.76+4.79%
Onto Innovation Inc.210.59+5.21%
艾司摩爾1368.995+3.93%
英特格117.19+2.21%

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