盤中速報 - 費城半導體大漲3.01%，報7901.57點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日09:49，費城半導體上漲230.96點（或3.01%），暫報7901.57點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.31%
- 近 1 月：-7.14%
- 近 3 月：+7.35%
- 近 6 月：+21.18%
- 今年以來：+8.29%
焦點個股
費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲6.17%；泰瑞達(TER-US)上漲5.34%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲5.05%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.85%；英特格(ENTG-US)上漲4.43%。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大跌5%，報401.74美元
- 盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大漲5.02%，報298.14美元
- 盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大漲5.06%，報164.56美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大漲5.02%，報21.56美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇