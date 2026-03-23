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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估上修至2.67元，預估目標價為63.28元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.67元，其中最高估值2.87元，最低估值2.46元，預估目標價為63.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.87(2.87)3.513.96
最低值2.46(2.46)2.843.1
平均值2.66(2.65)3.033.37
中位數2.67(2.6)2.993.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值40.71億44.58億47.75億
最低值38.48億40.62億43.76億
平均值39.66億42.29億45.20億
中位數39.71億41.99億44.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.23-0.881.761.332.23
營業收入19.82億20.59億30.88億33.20億35.21億

詳細資訊請看美股內頁：
華住酒店集團ADR(HTHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHTHT

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