鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估上修至2.67元，預估目標價為63.28元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.67元，其中最高估值2.87元，最低估值2.46元，預估目標價為63.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.87(2.87)
|3.51
|3.96
|最低值
|2.46(2.46)
|2.84
|3.1
|平均值
|2.66(2.65)
|3.03
|3.37
|中位數
|2.67(2.6)
|2.99
|3.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.71億
|44.58億
|47.75億
|最低值
|38.48億
|40.62億
|43.76億
|平均值
|39.66億
|42.29億
|45.20億
|中位數
|39.71億
|41.99億
|44.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.23
|-0.88
|1.76
|1.33
|2.23
|營業收入
|19.82億
|20.59億
|30.88億
|33.20億
|35.21億
詳細資訊請看美股內頁：
華住酒店集團ADR(HTHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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