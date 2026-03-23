search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估上修至5.26元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.04元上修至5.26元，其中最高估值10.04元，最低估值3.33元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.04(10.04)12.17.435.92
最低值3.33(3.33)3.554.674.82
平均值5.48(5.39)6.365.55.37
中位數5.26(5.04)5.375.285.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值95.25億109.56億83.15億89.40億
最低值54.65億53.50億68.29億77.71億
平均值70.47億76.83億75.45億81.73億
中位數69.30億74.00億75.64億79.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.0413.747.04-1.402.06
營業收入28.53億107.60億74.66億44.89億45.69億

詳細資訊請看美股內頁：
智利化工礦業(SQM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSQM

相關行情

台股首頁我要存股
智利化工礦業72.53+1.93%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty