鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估上修至5.26元，預估目標價為83.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.04元上修至5.26元，其中最高估值10.04元，最低估值3.33元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.04(10.04)
|12.1
|7.43
|5.92
|最低值
|3.33(3.33)
|3.55
|4.67
|4.82
|平均值
|5.48(5.39)
|6.36
|5.5
|5.37
|中位數
|5.26(5.04)
|5.37
|5.28
|5.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|95.25億
|109.56億
|83.15億
|89.40億
|最低值
|54.65億
|53.50億
|68.29億
|77.71億
|平均值
|70.47億
|76.83億
|75.45億
|81.73億
|中位數
|69.30億
|74.00億
|75.64億
|79.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.04
|13.74
|7.04
|-1.40
|2.06
|營業收入
|28.53億
|107.60億
|74.66億
|44.89億
|45.69億
詳細資訊請看美股內頁：
智利化工礦業(SQM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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