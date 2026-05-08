外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.61%，報1.611元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日20:40，歐元/加幣上漲0.0097點漲幅達0.61%，暫報1.611點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.58%
- 近 1 週：+0.49%
- 近 3 月：-0.93%
- 近 6 月：-1.43%
- 今年以來：-0.66%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/韓元相關性-0.56，本日上漲0.4%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.54，本日上漲0.58%
- 美元/新加坡幣相關性-0.54，本日上漲0.14%
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