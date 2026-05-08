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外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.61%，報1.611元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日20:40，歐元/加幣上漲0.0097點漲幅達0.61%，暫報1.611點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.58%
  • 近 1 週：+0.49%
  • 近 3 月：-0.93%
  • 近 6 月：-1.43%
  • 今年以來：-0.66%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.71，本日上漲0.45%
  • 英鎊/美元相關性0.56，本日上漲0.55%
  • 紐元/美元相關性0.49，本日上漲0.47%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/韓元相關性-0.56，本日上漲0.4%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.54，本日上漲0.58%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.54，本日上漲0.14%

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歐元/加幣1.6111+0.61%
歐元/美元1.1766+0.37%
英鎊/美元1.3617+0.53%
紐元/美元0.5952+0.24%
韓元/美元0.0007+0.00%

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