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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌1.13%，報32.41元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日19:11，美元/泰銖下跌0.37點跌幅達1.13%，暫報32.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.61%
  • 近 1 週：+1.11%
  • 近 3 月：+5.30%
  • 近 6 月：+3.21%
  • 今年以來：+4.13%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.47%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日下跌0.03%
  • 美元/南非蘭特相關性0.64，本日下跌1.55%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.64，本日下跌0.23%
  • 紐元/美元相關性-0.63，本日下跌0.17%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日下跌0.23%

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美元/泰銖32.480-0.92%
南非蘭特/美元0.0591+0.68%
澳元/美元0.6988-0.50%
紐元/美元0.5812-0.38%
歐元/美元1.1562-0.07%

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