外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌1.13%，報32.41元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日19:11，美元/泰銖下跌0.37點跌幅達1.13%，暫報32.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.61%
- 近 1 週：+1.11%
- 近 3 月：+5.30%
- 近 6 月：+3.21%
- 今年以來：+4.13%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.47%
- 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日下跌0.03%
- 美元/南非蘭特相關性0.64，本日下跌1.55%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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