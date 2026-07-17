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外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.1%，報16.5651元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日21:10，美元/南非蘭特上漲0.18點漲幅達1.1%，暫報16.5651點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.36%
  • 近 1 週：+0.49%
  • 近 3 月：-0.14%
  • 近 6 月：-0.05%
  • 今年以來：-1.09%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.83，本日上漲0.15%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.80，本日上漲0.66%
  • 美元/泰銖相關性0.79，本日上漲0.24%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.83，本日上漲0.43%
  • 歐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.12%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.17%

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美元/南非蘭特16.500+0.70%
泰銖/美元0.0297+0.00%
澳元/美元0.6982-0.20%
歐元/美元1.1440-0.01%
紐元/美元0.5842+0.10%

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