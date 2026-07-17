外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.1%，報16.5651元

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〈台股盤後〉崩跌2953點史上最慘烈！大逃殺壓垮季線和4萬3大關

台股慘遭血洗！第四法人「子彈還沒完」 0050、00631L單日成交值創高

史上最大盤中跌點逾2800點 被動元件逾10檔推骨牌跌停 華新科股價腰斬最慘

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「人踩人」去槓桿大清洗！台股單日慘烈蒸發9.6兆元 單周縮水8.6兆元

改寫台股史上最大跌點！看懂無差別賣壓背後真相，這三大止穩訊號浮現才是真買點！