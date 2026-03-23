鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-23 17:45

網通廠智易 (3596-TW) 近期股價持續弱勢，因借券賣出成交量佔比過高遭台灣證券交易所列為注意股票。應主管機關要求，智易對外公布 2 月自結財務數據，2 月營收 40.26 億元，年減 6.6％。2 月稅後純益 2 億元，年減幅度達 18.4％，每股純益 0.91 元，累計今年前 2 個月營收則為 82.6 億元，微幅年增 0.09％。

由於 19 日的最近六個營業日借券賣出成交量占總成交量比率達 19.59％，且借券賣出量放大為日平均的 7.71 倍。證交所依據相關規定，於 20 日將智易正式列入注意股票名單。

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智易自 3 月 13 日觸及 214 元高點後持續走跌，23 日終場下跌 6.5 元，以 185.5 元作收。從波段高點回落至今跌幅已達 13.3％，已連 6 跌；籌碼面部分更顯弱勢，外資 23 日單日賣超 498 張，已連續 19 個交易日提款，累計賣超達 2.2 萬張。三大法人合計同樣呈現連 19 賣，累計賣超逾 2.1 萬張，進一步加重股價下行壓力。