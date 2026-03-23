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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.06%，報9.4401元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日17:20，美元/瑞典克朗上漲0.0987點漲幅達1.06%，暫報9.4401點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.25%
  • 近 1 週：-1.38%
  • 近 3 月：+1.23%
  • 近 6 月：+0.01%
  • 今年以來：+1.54%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.84，本日上漲0.2%
  • 美元/瑞郎相關性0.84，本日上漲0.52%
  • 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲1.16%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.90，本日上漲0.47%
  • 紐元/美元相關性-0.88，本日上漲0.74%
  • 英鎊/美元相關性-0.84，本日上漲0.32%

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美元/瑞典克朗9.3846+0.46%
歐元/美元1.1562-0.07%
紐元/美元0.5813-0.36%
英鎊/美元1.3357+0.13%

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