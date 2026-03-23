鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-23 17:55

濾網業者鈺祥 (7909-TW) 即將在 25 日登錄興櫃，董事長暨總經理莊士杰表示，受惠全球晶圓代工大廠積極擴充 2 奈米以下先進製程，再生型化學濾網、潔淨空氣訂閱制 (CaaS) 需求強勁，今年營收預計年增雙位數，隨著產品組合優化，獲利也會較去年顯著成長。

莊士杰表示，隨著半導體製程微縮至 5 奈米、3 奈米甚至 2 奈米，氣態分子污染物 (AMC) 對良率的影響極為關鍵，過濾精準度要求已達兆分之一 (PPT) 等級，且製程每推進一個世代，AMC 濾網的需求量即呈現翻倍成長。

‌



鈺祥去年受再生濾網驗證時程遞延影響，獲利遭壓抑，但隨著再生濾網取得晶圓代工大廠客戶驗證，4 月起將開始出貨，預計今年首年出貨就會大幅成長，營收比重將達全年的 25-30%。

鈺祥推具備循環經濟價值的「再生型化學濾網」，且已獲國際認證為全球首批碳中和化學濾網，透過獨家物理再生技術，其濾網可重複使用高達 10 次以上，協助晶圓廠大幅減少 95% 的廢棄物及 85% 的範疇三 (Scope 3) 溫室氣體排放。

此外，鈺祥成功將商業模式從傳統的「耗材買斷」轉型為「潔淨空氣訂閱制」租賃服務。此模式為客戶降低 40% 的庫存持有成本並實現零庫存交付，更為鈺祥創造可持續的財務價值，透過材料攤提與重複使用，單一廠區的濾網安裝將轉化為長達 20 年的經常性收入 (Recurring Revenue)，創造高達 15 倍的客戶終身價值 (LTV)。

財務表現方面，鈺祥 2025 年營收新台幣 16.71 億元，稅後淨利 1.86 億元，每股盈餘 (EPS) 2.65 元。針對 2025 年營收與獲利的短期波動，鈺祥表示，此為客戶大幅將預算轉向再生濾網所產生的「過渡期」。

隨著鈺祥在台南的柳工廠、柳營廠等再生產能全面啟動，以及產品驗證完成，預期自 2026 年起，隨著再生濾網產品放量，營運將迎來強勁的成長力度與利潤擴張。

此外，基於強健的現金流，鈺祥承諾採取「股東優先」的股利政策，包含每季配息以及超過 70% 的高現金股利配發率，目標創造半導體業界優異的股東總回報率 (Total Shareholder Return)，成為資本市場中罕見高配息與高成長兼具之投資標的。