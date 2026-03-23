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盤中速報 - 深證成指下跌-556.2點至13310.0062點，跌幅4.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日02:22，深證成指下跌556.2點（或4.01%），暫報13310.01點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.9%
  • 近 1 月：-1.66%
  • 近 3 月：+4%
  • 近 6 月：+5.38%
  • 今年以來：+2.52%

焦點個股


線上旅遊概念領跌-4.51%。其中 桂林旅遊(000978-CN) 下跌 9.26% ; 峨眉山Ａ(000888-CN) 下跌 8.43% ; 嶺南控股(000524-CN) 下跌 7.82% 。

網約車概念領跌-4.36%。其中 三峽旅遊(002627-CN) 下跌 9.87% ; 富臨運業(002357-CN) 下跌 6.9% ; 天邁科技(300807-CN) 下跌 5.65% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指線上旅遊網約車

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桂林旅遊6.44-9.68%
峨眉山Ａ12.26-9.32%
嶺南控股11.71-9.30%
三峽旅遊8.04-9.87%
富臨運業13.42-7.45%
天邁科技46.65-6.92%

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