盤中速報 - 深證成指下跌-556.2點至13310.0062點，跌幅4.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日02:22，深證成指下跌556.2點（或4.01%），暫報13310.01點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.9%
- 近 1 月：-1.66%
- 近 3 月：+4%
- 近 6 月：+5.38%
- 今年以來：+2.52%
焦點個股
線上旅遊概念領跌-4.51%。其中 桂林旅遊(000978-CN) 下跌 9.26% ; 峨眉山Ａ(000888-CN) 下跌 8.43% ; 嶺南控股(000524-CN) 下跌 7.82% 。
網約車概念領跌-4.36%。其中 三峽旅遊(002627-CN) 下跌 9.87% ; 富臨運業(002357-CN) 下跌 6.9% ; 天邁科技(300807-CN) 下跌 5.65% 。
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