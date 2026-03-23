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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.1%，報17.1903元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日14:10，美元/南非蘭特上漲0.187點漲幅達1.1%，暫報17.1903點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+6.09%
  • 近 1 週：+0.37%
  • 近 3 月：+1.80%
  • 近 6 月：-1.95%
  • 今年以來：+2.64%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.84，本日上漲0.48%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.15%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.58%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.81，本日上漲0.94%
  • 紐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.69%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日上漲0.36%

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美元/南非蘭特17.157+0.90%
澳元/美元0.6953-1.00%
紐元/美元0.5789-0.77%
英鎊/美元1.3292-0.36%

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