外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.1%，報17.1903元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日14:10，美元/南非蘭特上漲0.187點漲幅達1.1%，暫報17.1903點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+6.09%
- 近 1 週：+0.37%
- 近 3 月：+1.80%
- 近 6 月：-1.95%
- 今年以來：+2.64%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.84，本日上漲0.48%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.15%
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.58%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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