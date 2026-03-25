鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-25 15:23

奧丁丁集團（OBOOK Holdings Inc.) (OWLS-US）宣布與美國非營利組織 Hope for Haiti 合作，導入旗下穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor。根據國際調研機構 CB Insights 於 2025 年發布的穩定幣市場地圖，奧丁丁在企業解決方案與 B2B 類別中名列全球前二大服務供應商，展現領先業界的技術實力。此次合作透過 USDC 穩定幣進行跨境資金移轉，不僅將轉帳成本大幅降低 93%，更確保救援物資能即時、透明地抵達海地前線，為全球 330 億美元的人道援助轉型提供強力實證。

以奧丁丁集團為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc.，宣布旗下穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor 正式獲得美國非營利組織 Hope for Haiti 採用。值得關注的是，奧丁丁的技術實力已獲得國際權威機構認可，在 CB Insights 的穩定幣市場報告中，奧丁丁於「企業解決方案與 B2B」領域位居全球前二大，確立其在 Web3 支付產業的領導地位 。

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Hope for Haiti 長期致力於改善海地婦女與孩童的生活，每年需移轉數千萬美元資金用於醫療、教育及飲水計畫 。透過導入 OwlPay Harbor，該組織能將美元轉換為 1:1 掛鉤的合規穩定幣 USDC，並透過 Stellar 區塊鏈進行結算。這項變革成功避開了傳統銀行體系高昂的中間行費用與漫長的作業流程，使跨境轉帳成本較傳統方式降低了 93%，原本需數日的結算時間也縮短至僅需幾秒即可到位 。