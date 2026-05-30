鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過12.93億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-30 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：NFPrompt Token(NFP)24小時跌幅82.5%；Space ID(ID)24小時跌幅49.8%；VTHO(VTHO)24小時跌幅32.9%。

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