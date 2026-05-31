鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過5.76億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格73,888.72美元，24小時漲跌幅+0.47%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達5.76億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達4.82億美元；幣安幣(BNB)24小時成交量達4.65億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅32.7%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；HIVE(HIVE)24小時跌幅12.6%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅62.5%；系統幣(SYS)近一週漲幅36.8%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅28.5%。
近一週跌幅：恆星幣(XLM)近一週跌幅75%；Space ID(ID)近一週跌幅34.1%；INJ(INJ)近一週跌幅24.3%。
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