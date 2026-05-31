鉅亨網新聞中心 2026-05-31 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：NFPrompt Token(NFP)24小時跌幅36.5%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅34.9%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅16.8%。

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