鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-03-21 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅32.6%；ANKR(ANKR)24小時跌幅15.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：SXP(SXP)近一週漲幅39.1%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅36.7%；Flow(FLOW)近一週漲幅31%。