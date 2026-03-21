鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,715.92美元，24小時漲跌幅-0.19%；以太幣(ETH)現報價格2,157.61美元，24小時漲跌幅+0.10%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.77億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.39億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.78億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅32.6%；ANKR(ANKR)24小時跌幅15.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：SXP(SXP)近一週漲幅39.1%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅36.7%；Flow(FLOW)近一週漲幅31%。
近一週跌幅：恩金幣(ENJ)近一週跌幅30.5%；FET(FET)近一週跌幅24.9%；大零幣(ZEC)近一週跌幅17%。
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