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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為16.25元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.75元，其中最高估值4.17元，最低估值2.2元，預估目標價為16.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.17(4.17)4.183.993.89
最低值2.2(2.2)2.342.773.33
平均值2.94(2.84)2.963.293.62
中位數2.75(2.64)2.913.183.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,246.45億1,182.46億1,161.79億1,132.84億
最低值853.80億849.22億865.97億908.39億
平均值966.51億971.61億1,006.03億1,034.81億
中位數894.78億959.69億987.24億1,063.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.035.593.831.053.06
營業收入838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億890.59億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBR.A

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