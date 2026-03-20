鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為16.25元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.75元，其中最高估值4.17元，最低估值2.2元，預估目標價為16.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.17(4.17)
|4.18
|3.99
|3.89
|最低值
|2.2(2.2)
|2.34
|2.77
|3.33
|平均值
|2.94(2.84)
|2.96
|3.29
|3.62
|中位數
|2.75(2.64)
|2.91
|3.18
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,246.45億
|1,182.46億
|1,161.79億
|1,132.84億
|最低值
|853.80億
|849.22億
|865.97億
|908.39億
|平均值
|966.51億
|971.61億
|1,006.03億
|1,034.81億
|中位數
|894.78億
|959.69億
|987.24億
|1,063.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|3.06
|營業收入
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
|890.59億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 外匯市場重大信號！美元買入力度為...
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.85元，預估目標價為80.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至2.74元，預估目標價為17.20元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至1.58元，預估目標價為115.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADRSKM-US的目標價調升至28.43元，幅度約3.58%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇