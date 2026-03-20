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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至10.8元，預估目標價為196.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.38元上修至10.8元，其中最高估值18.99元，最低估值5.8元，預估目標價為196.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.99(18.99)19.7621.5722.3
最低值5.8(5.8)7.6810.512.05
平均值11.56(11.24)13.5816.1316.6
中位數10.8(10.38)13.316.3116.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值171.73億166.69億176.76億173.22億
最低值119.13億126.95億143.79億149.68億
平均值145.46億152.12億160.48億160.82億
中位數147.08億153.47億159.86億159.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.3024.6117.3415.535.73
營業收入67.97億96.43億84.12億110.66億150.26億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFANG

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