鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至10.8元，預估目標價為196.50元
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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.38元上修至10.8元，其中最高估值18.99元，最低估值5.8元，預估目標價為196.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.99(18.99)
|19.76
|21.57
|22.3
|最低值
|5.8(5.8)
|7.68
|10.5
|12.05
|平均值
|11.56(11.24)
|13.58
|16.13
|16.6
|中位數
|10.8(10.38)
|13.3
|16.31
|16.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|171.73億
|166.69億
|176.76億
|173.22億
|最低值
|119.13億
|126.95億
|143.79億
|149.68億
|平均值
|145.46億
|152.12億
|160.48億
|160.82億
|中位數
|147.08億
|153.47億
|159.86億
|159.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|5.73
|營業收入
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
|150.26億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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