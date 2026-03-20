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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.48元，其中最高估值1.74元，最低估值1.24元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.74(1.74)
|1.97
|2.21
|最低值
|1.24(1.1)
|1.8
|2.05
|平均值
|1.5(1.48)
|1.91
|2.1
|中位數
|1.48(1.45)
|1.92
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|115.10億
|127.29億
|132.03億
|最低值
|113.07億
|122.76億
|125.85億
|平均值
|114.06億
|124.47億
|128.33億
|中位數
|113.95億
|124.12億
|127.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.90
|1.45
|1.24
|1.22
|1.39
|營業收入
|59.38億
|78.79億
|107.75億
|118.46億
|123.73億
詳細資訊請看美股內頁：
杭庭頓(HBAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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