鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-20 18:53

台北股匯今 (20) 日持續走弱，外資持續賣超台股約 400 億元，新台幣兌美元一度摜破 32 元大關，終場小貶 1.7 分，收在 31.97 元，續創逾 10 個月新低，台北與元太外匯市場總成交值 32.085 億美元。新台幣兌美元今天同步收周線，本周累計貶值 5.2 分或 0.16%，周線連 3 黑。

新台幣兌美元今天以 31.9 元開盤，盤中一度升抵 31.875 元，但隨著美元買盤湧現，匯價失守 32 元關卡，最低來到 32.025 元，但在出口商拋匯及央行持續防守下，尾盤貶勢急速收斂，終場以 31.97 元作收，小貶 1.7 分。

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台股今天開高走低，終場收在 33543.88 點，下跌 145.8 點，電子權值股漲跌互見，台積電、鴻海收黑，聯發科、台達電則上漲作收。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數重挫 0.93%，日元勁揚 0.59%，韓元升值 0.3%，人民幣升值 0.27%，唯獨新台幣小貶 0.05%。