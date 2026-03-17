鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-17 18:52

永豐銀行今 (17) 日宣布，統籌主辦越南最大民營航空公司－越捷航空永續發展指標連結聯合授信案，2 年期 5000 萬美元，並於 2 月完成簽約。永豐銀行表示，本案亦為旗下首宗統籌主辦的海外航空公司聯貸案，共 7 家台資金融機構踴躍參與，資金將用於充實營運週轉金，同時，授信條件連結三大永續發展指標，協助越捷航空貫徹其永續發展理念。

永豐銀主辦越捷航空聯貸2年期5000萬美元 連結永續發展指標。(圖/永豐銀行)

7 家台資金融機構分別為永豐銀行、板信商銀、台中商銀、第一銀行、一銀租賃、華南銀行及土地銀行。

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永豐銀行表示，越捷航空致力於綠色轉型，為越南首家採用「永續航空燃料」的航空公司，並依國際民用航空組織（ICAO）「國際航空業碳抵換及減量計畫」（CORSIA）標準執行碳排管理。本案透過每年檢視越捷航空的燃油節省措施（fuel saving）、碳排量、人才培訓成果等三大指標，進一步以優化授信條件為獎勵，攜手客戶實現淨零排放承諾。

根據越南航空局統計，去（2025）年越南航空業運客量達 8350 萬人次、年增 10.7%，運貨量達 150 萬公噸、年增 18.5%，顯示當地航空市場規模逐年成長；其中，越捷航空以空運客量達 2820 萬人次、15.3 萬班次，居市場領先地位。越捷航空去年合併營收年增 14%，未來計畫持續擴大機隊規模及開發新國際航線，挹注成長動能；最新公布的《2026 全球十大安全廉航》排行榜，越捷航空位居全球第八、越南第一。