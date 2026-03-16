鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-16 20:43

經濟部與信保基金今 (16) 日舉辦頒獎典禮，表揚在中小企業融資領域表現卓越的金融機構，兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行憑藉在永續金融、普惠金融及授信品質管理的傑出成果，一舉奪下「綠色授信與社會責任授信推動獎」、「協助中小微企業多元發展獎」及「送保案件催收績效優良獎」三大獎。兆豐銀行積極響應政府政策，提供最高 3500 萬元優惠低利融資，並結合信保基金提供最高十成保證。

兆豐銀行獲3大獎肯定，行政院院長卓榮泰(左)頒獎予兆豐銀行總經理黃永貞(右)。（圖:兆豐銀提供）

經濟部與信保基金舉辦「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，旨在表揚金融機構運用信用保證機制，協助中小企業取得融資的卓越貢獻。兆豐銀行在本次典禮中表現亮眼，展現其在推動綠色金融與支持企業社會責任方面的長期投入，獲得「綠色授信與社會責任授信推動獎（綠色授信組）」殊榮。

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兆豐銀行始終以發揮正向影響、引領永續發展為使命，積極協助企業邁向 ESG 經營。透過舉辦多場 ESG 講座，協助中小企業掌握國際綠色低碳轉型趨勢，並提供對應的融資支持，強化企業的國際競爭力。

在普惠金融推動上，兆豐銀行積極響應經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」，針對中小企業推出額度最高 3500 萬元的優惠低利融資方案，並搭配信保基金提供最高十成的信用保證，有效降低企業借貸門檻。該方案提供每筆貸款最長 6 個月的 1.5% 政策性貸款利息補貼；若企業稅籍登記位於花東地區，補貼期間可再延長 12 個月，不僅協助企業推動數位與淨零轉型，也穩定受國際關稅影響業者的營運，使兆豐銀行獲頒「協助中小微企業多元發展獎（通路發展類）」。