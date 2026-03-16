蟬聯18年金質獎奪冠！一銀中小企放款餘額破兆創新高 往來企業最高可貸1.8億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-16 18:33

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行深耕中小企業金融服務表現傑出，今 (16) 日經濟部與中小企業信保基金頒獎典禮中，蟬聯 18 年信保金質獎，並勇奪綠色授信、挺台灣出口供應鏈等共 8 項大獎，獲獎數居金融機構之冠。截至 2025 年底，一銀中小企業放款餘額突破 1 兆元，連續 16 年位居龍頭。隨獎項肯定，往來企業之信保融資總額度可額外增加 3000 萬元，最高達 1.8 億元。

第一銀行勇奪信保8大獎蟬聯國銀之冠，由行政院長卓榮泰（左）頒獎，總經理周朝崇代表受獎（右）。（圖:一銀提供）

第一銀行致力成為中小企業最信賴的金融夥伴，深耕該領域成果豐碩。第一銀行展現強大競爭力，連續第 18 年榮獲「信保金質獎—金融機構」，並同時拿下「協處企業獎」、「綠色授信與社會責任授信推動獎」、「協助中小微企業多元發展獎」、「挺台灣出口供應鏈支持獎」及 3 座「信保金質獎—授信經理人」共 8 項大獎，獲獎數量為全台金融機構之冠。

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根據統計，一銀截至 2025 年底的中小企業放款餘額已連續 16 年蟬聯市場龍頭，不僅放款規模突破 1 兆元大關，創下歷史新高紀錄，全年的送保承作量也名列前茅。隨著今年再度榮獲金質獎肯定，凡與一銀往來的優質中小企業，其信保融資總額度將可額外增加 3000 萬元，使單一企業的保證融資總額度上限提升至 1.8 億元，為企業營運週轉帶來實質的資金助益。

為響應政府推展企業振興與產業升級政策，第一銀行積極落實經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」與財政部「中小暨微型企業振興融資方案」。針對行政院院長卓榮泰推動的「五大信賴產業推動方案」，第一銀行也將推出專案貸款，協助相關企業取得升級轉型與營運發展所需資金。透過移送中小企業信用保證基金機制，不僅能有效降低融資門檻，企業亦可適用優惠利率，降低資金成本，使其能更安心投入創新與市場布局。

在永續金融發展方面，第一銀行推出包含「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」、「永續績效連結授信專案」及「再生能源永續貸款」等多項綠色融資工具。透過利率優惠機制，引導企業落實環境永續，攜手邁向 2050 淨零排放目標。