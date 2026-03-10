鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-10 14:40

比特幣周一 (9 日) 迎來歷史性時刻，在區塊高度達 94 萬時，第 2000 萬枚比特幣被成功挖出，這標誌著比特幣 2100 萬枚總發行量的 95.2% 已進入流通，僅剩 100 萬枚有待挖掘。

只剩100萬枚！比特幣重返7萬美元之際 第2000萬枚被挖出 (圖:shutterstock)

依照既定規則，剩餘比特幣預計需要約 114 年才能完全釋放，最終發行將於 2140 年左右完成。

比特幣的稀少性源自於中本聰設計的「減半」規則。自 2009 年網路啟動以來，礦工獎勵已歷經四次減半，從最初 50 枚比特幣依序降至 25 枚、12.5 枚、6.25 枚，最近一次在 2024 年 4 月降至 3.125 枚，下一次減半預計在 2028 年，獎勵將進一步降至 1.5625 枚。這種可預測的發行機制確保比特幣的稀缺性，使其年通膨率目前低於 0.8%，遠低於黃金每年 1.5% 的新增供應量。

值得注意的是，雖然已有 2000 萬枚被挖出，但實際流通量可能遠低於此。

根據 Chainalysis 等機構估算，約 300 萬至 400 萬枚比特幣因私鑰遺失、硬體故障等原因永久消失，其中最引人注目的是中本聰在 2009-2010 年間挖取的約 100 萬枚比特幣，這些代幣至今未被移動，成為加密貨幣領域最大的謎團。若扣除遺失部分，比特幣實際流通量約 1580 萬至 1750 萬枚。

這一里程碑事件凸顯比特幣協議 17 年來的穩定運作。四次減半均依預定計畫精準執行，未出現任何延遲或修改。這種機械式的可預測性正獲得傳統金融界認可。