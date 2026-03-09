鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-09 08:40

伊朗最新宣布・已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei)，將接替其遇襲身亡的父親擔任伊朗最高領袖，這一跡象表明，強硬派仍牢牢掌控著權力。

伊朗第三任最高領袖穆吉塔巴是何許人也？(圖:shutterstock)

伊朗媒體報導，在哈米尼於美以兩國空襲中身亡一個多禮拜後，這一神職機構任命了這位 56 歲的中級神職人員為繼任者，穆吉塔巴在美以對伊朗發動的空襲中安然無恙。

穆吉塔巴在其父執政期間積累權力，成為接近安全部隊及他們所控制龐大商業帝國的核心人物。 他反對那些試圖與西方接觸以遏制伊朗核計劃的改革派。

知情人士稱，穆吉塔巴與伊朗革命衛隊 (IRGC) 的密切關係，使其在伊朗政治和安全機構中擁有更大影響力。

長期以來，穆吉塔巴以父親「看門人」的身份在幕後積累影響力。

美國反核伊朗政策組織「聯合反對伊朗核計劃」的研究主管 Kasra Aarabi 指出，「他在革命衛隊內部擁有強大的選民基礎和支援，尤其是在年輕激進一代中。」

最高領袖對於包括外交政策和伊朗核計劃在內的國家事務擁有最終決定權。

西方大國希望阻止德黑蘭發展核武器，伊朗則稱其核計劃僅用於民用目的。

穆吉塔巴 1969 年出生於什葉派聖城馬什哈德，成長期間，其父正領導反對巴列維王朝的運動。 青年時期，他參加了兩伊戰爭。

穆吉塔巴在伊朗什葉派神學中心庫姆的神學院師從保守派宗教人士學習，擁有「胡賈特伊斯蘭」神職等級。

穆吉塔巴從未在伊朗伊斯蘭共和國政府中擔任過正式職務，僅出現在忠誠派集會中，極少公開講話。

長期以來，穆吉塔巴的角色在伊朗一直存在爭議，批評者反對這個 1979 年推翻美國支援的君主制國家中出現任何家族政治的跡象。

批評人士表示，穆吉塔巴缺乏擔任最高領袖的神職資質，「胡賈特伊斯蘭」等級低於其父及伊斯蘭共和國締造者何梅尼所擁有的「阿亞圖拉」等級。

不過，穆吉塔巴始終在候選人之列，尤其是在該職位另一熱門人選、前總統萊希於 2024 年死於直升機墜毀后。