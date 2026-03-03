美伊開戰！上合組織發聲明 聲援伊朗政府

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-03 13:55

上海合作組織成員國對中東地區事態發展和伊朗伊斯蘭共和國遭受武裝襲擊表示嚴重關切，強烈呼籲聯合國及安理會立即採取措施，應對破壞國際和平與安全的行為。

上合組織發聲明，聲援伊朗政府。（圖：Shutterstock）

據《新華社》周二（3 日）報導，上合組織成員國認為，使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

‌



上合組織成員國強調，必須確保伊朗國家主權、安全和領土完整，支持各方保持克制，立即停止導致局勢進一步惡化的行動。

上合組織成員國強烈呼籲聯合國及其安理會立即採取措施，應對破壞國際和平與安全的行為。上合組織成員國向此次襲擊中的遇難家庭表示深切哀悼，向伊朗政府和人民表示聲援和支持。