鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-03 07:10

據《Investopedia》報導，美軍今年第二度於周末採取軍事行動，使華爾街在新的一周開始時不確定性升高。不過，投資人因先前已有類似經驗，這次顯得處變不驚。

美國與以色列周六發動攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及多名高階政治與軍事領導人。美以行動周一持續進行，伊朗則在中東多地展開報復性打擊。美國總統川普周一表示，對伊朗的軍事行動可能持續「四到五周」，但強調美國「有能力維持更久」。

‌



周一開盤時，美股大幅下挫，但數小時內迅速反彈。科技股為主的那斯達克綜合指數開盤一度下跌近 1.5%，隨後轉為上漲，收盤漲 0.36%。標普 500 收近平盤，道瓊工業指數則小幅下跌。

美以對伊朗的軍事行動提高了中東權力平衡的不確定性，也可能在短期內干擾全球石油供應。不過，市場普遍預期，美國經濟與股市相對能夠抵禦石油供應衝擊。

中東衝突影響美股，主要透過能源市場傳導，因該地區蘊藏大量原油。全球約 20% 的石油運輸需經由荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)，該水道位於伊朗邊境，連接波斯灣與阿曼灣。伊朗政府周末表示將不允許船隻通行該海峽，據報導通行量已大幅下降。

油價是通膨的重要推動因素，因為它影響汽油價格——對絕大多數美國人而言屬於不可避免的支出——同時推升運輸成本，企業往往會透過調漲售價將成本轉嫁給消費者。

與股市相同，油價在周日晚間交易開始時一度飆升，但之後漲勢有所收斂。美國西德州原油 (WTI) 期貨價格最新上漲近 6%，報每桶約 71 美元，周日晚間一度觸及約 75 美元，創下 8 個月高點。

華爾街專家對周一的市場反應並不意外。高盛分析師周日報告指出，「在不確定性升高的情況下，市場初期通常會提高風險溢價。」但他們也表示，單靠地緣政治不確定性，很少會對市場造成長期壓力。「若油價未出現持續性上漲，資產影響可能將逐步『在地化』，回到直接受影響的資產上。」該公司並未將美股列為主要受影響資產之一。

瑞銀分析師周一表示，其基本情境預期油價的急升將在「市場確認供應干擾屬暫時性、關鍵油氣基礎設施未遭破壞，且持續軍事行動需求減弱後」回落。

當然，這種情境並非毫無變數。儘管伊朗軍力受損，可能難以長期封鎖荷莫茲海峽，但伊朗仍是全球重要石油供應國。據瑞銀引用的國際能源署 (IEA) 數據，伊朗 1 月產量占全球原油與天然氣液體產量近 5%。瑞銀分析師指出，「若伊朗出現權力真空，可能在中長期對其能源生產構成風險。」