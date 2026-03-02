鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-02 17:39

鴻海 (2317-TW) 集團旗下鴻騰精密 (FIT)(06088-HK) 宣布，公司 102.4T CPO External Laser Solution 已完成關鍵開發並進入產業合作驗證階段，目前已獲 NTT Innovative Devices 技術驗證。

鴻騰表示，隨著 AI 訓練與推論算力需求持續攀升，資料中心對高頻寬、低功耗與可維護架構的要求同步提升，公司將既有高速連接與精密製造能力，延伸至 CPO 光源模組與封裝層級整合，從元件供應走向系統級解決方案，積極參與新一代算力架構演進。

鴻騰進一步指出，102.4T ELSFP 亦獲 NTT Innovative Devices 技術驗證，對應 IOWN 架構下高效率光電整合方向。基於 51.2T 平台的成熟開發經驗，鴻騰在 102.4T 世代同步優化耦光精度、連接穩定性與散熱結構，確保設計具備規模化與長期運行穩定性。