鉅亨網新聞中心 2026-03-02 09:00

美國知名快時尚品牌 GUESS 宣佈，因應全球營運調整及通路策略變更，將於 3 月底前關閉在中國市場的所有線上及線下直營門市。此舉象徵著 GUESS 將暫時退出實體店鋪與電商直銷領域，並致力於透過授權合作等全新模式，重新聚焦並深耕中國市場。

亞洲業績慘跌拖累 GUESS將關閉所有中國直營門市

根據天貓等電商平台的官方公告，GUESS 旗艦店將於 3 月 31 日正式停止營運。品牌方承諾，關店前的現有訂單將照常發貨，且法定保固與品質退換貨等售後服務在關店後仍將持續提供，以保障消費者權益。

許多消費者對此消息表示震驚與不捨，紛紛回憶起這家自 2007 年進入中國以來，以丹寧復古風格引領美式潮流的青春歲月。

此次大規模縮減規模，源於 GUESS 母公司對全球業務組合的優化策略。財報顯示，儘管集團全球營收呈現增長，但亞洲市場（尤其是大中華區）表現持續疲軟，面臨客流量下滑與獲利前景不明的雙重挑戰。

為了扭轉局勢，集團決定採取裁員與關店等斷然措施，並積極尋找專業的授權合作夥伴接管相關業務。

儘管現有通路即將關閉，GUESS 強調這並非全面退出中國市場。隨著母公司於今年初完成與品牌管理公司 Authentic Brands Group (ABG) 的私有化交易，未來將結合 ABG 強大的品牌運作經驗，探索更具競爭力的商業模式。