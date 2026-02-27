鉅亨網編譯許家華 2026-02-28 07:50

美國能源資訊署 (Energy Information Administration, EIA) 週五公布數據顯示，美國 12 月原油產量連續第二個月下滑，降至 2025 年 6 月以來最低水準；同時，石油總需求則升至數月高點，顯示供需走勢出現分化。

EIA 指出，12 月美國原油日均產量為 1,366 萬桶，較 11 月減少約 13.3 萬桶，為 2025 年 1 月以來最大單月減幅。當時因惡劣天氣導致主要產區關井，產量明顯下滑。分析人士指出，近年油價回落也促使生產成長動能放緩。

價格方面，美國西德州中質原油期貨 (West Texas Intermediate, WTI) 週五交易價格約每桶 67 美元，低於 2024 年同期的約 77.50 美元。美國目前仍是全球最大產油國與最大石油消費國。

需求端則明顯走強。數據顯示，12 月美國石油總需求增加 62.4 萬桶 / 日，達 2,085 萬桶 / 日，為 8 月以來最高水準。其中，汽油需求增加 10.1 萬桶 / 日，至 878 萬桶 / 日；包括柴油與取暖油在內的餾分油需求增加 1.6 萬桶 / 日，至 381 萬桶 / 日。

天然氣方面，美國本土 48 州 (下 48 州)12 月天然氣總產量升至每日 1,359 億立方英尺 (bcfd)，創歷史新高，高於 11 月創下的 1,342 億立方英尺前次紀錄。

主要產氣州亦刷新紀錄。德州 12 月天然氣月產量增加 1%，達 385 億立方英尺 / 日，創單月新高，高於 11 月創下的 382 億立方英尺舊紀錄。賓夕法尼亞州產量則增加 2%，達 215 億立方英尺 / 日，接近 2021 年 12 月創下的 219 億立方英尺歷史高點。