鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-27 15:00

據《路透》報導，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US)(BRK.B-US) 新任執行長阿貝爾 (Greg Abel) 在接棒傳奇投資人巴菲特 (Warren Buffett) 後，面臨諸多挑戰。本周六，華爾街將看到他如何處理一項波克夏特有的任務：備受期待的年度致股東信。

波克夏新任執行長阿貝爾首封股東信備受矚目(圖：Reuters/TPG)

現年 95 歲的巴菲特於去年底卸任，結束長達 60 年的領導生涯，期間他將一家陷入困境的紡織公司，轉型為市值逾 1 兆美元的綜合企業，旗下擁有多家保險公司、BNSF 鐵路，以及數十家能源、工業與零售企業。

雖仍擔任董事長，巴菲特在去年 11 月表示，隨著阿貝爾接掌公司，他將「轉趨低調」。

巴菲特的成就難以複製，63 歲的阿貝爾也不會成為他的翻版。

無論是在內布拉斯加州奧瑪哈 (Omaha) 年度股東會上與巴菲特共同回答問題，或是在巴菲特請他撰寫的 2022 年環境永續信函中，阿貝爾在與投資人溝通時，往往更聚焦於波克夏各項業務的實際運作細節。

他的股東信可能延續此風格，或許不如巴菲特備受期待的年度信件那般文采飛揚。這封信將成為展示波克夏未來如何演進的機會——甚至可能透露是否縮減目前高達 3,817 億美元的現金部位。

投資人關係顧問公司 Triunfo Partners 創辦人、南加州大學 Annenberg 傳播與新聞學院講師 Evan Pondel 表示，「巴菲特是股東信作家中的馬克 ‧ 吐溫 (Mark Twain)。阿貝爾在波克夏並非是容易讓外界深入了解的人。這封年度信是他建立自身聲音、語氣與策略的機會。」

阿貝爾於 2000 年加入波克夏，過去八年擔任副董事長，負責監督數十項非保險業務。

外界普遍認為，他對波克夏的運作與文化有深刻理解，且高度認同其企業精神。

密西根大學 Ross 商學院專攻財務溝通的教授 Greg Miller 表示，「管理層的公信力一直是波克夏策略的重要一環。巴菲特的名字為公司及其決策帶來可信度。阿貝爾必須承接並延續這點。」

股價表現落後

波克夏的第四季與 2025 年全年財報將與阿貝爾的股東信一同公布。2025 年整體營運獲利可能逼近前一年創下的 474.4 億美元紀錄高點。

然而，自去年 5 月 3 日巴菲特宣布將卸任以來，波克夏股價已下跌 8%，同期標普 500 指數上漲 22%。

分析師長期認為，龐大的現金累積成為拖累。波克夏已連續 12 季淨賣出股票，且連續 5 季未進行股票回購。目前其股價約為帳面價值的 1.5 倍。

幾乎沒有任何執行長的發言——包括摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 的戴蒙 (Jamie Dimon)，以及貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 的 Larry Fink——能像巴菲特那樣被市場逐字解讀。自 1978 年以來，巴菲特的每一封股東信都保存在公司網站上。

巴菲特常以平易近人的語氣寫作。他在 2008 年談及導致美國房市崩盤的金融過度行為時，曾寫下著名金句：「只有當潮水退去時，你才會知道誰在裸泳。」

儘管如此，即使阿貝爾的信件主要聚焦於波克夏本身，他也可能將目光投向更廣泛的世界。

Miller 表示，「巴菲特的信不只是談波克夏做了什麼，更是他如何看待世界。外界也會想知道阿貝爾如何看待這個世界。他必須在延續傳統與建立個人風格之間取得微妙平衡。」

波克夏仍有多項未解問題

阿貝爾的股東信也可能回應其他尚未解答的問題。其中包括現年 74 歲、被巴菲特稱為「獨一無二」人才的副董事長 Ajit Jain，在領導波克夏保險業務數十年後，還會留任多久。

此外，波克夏尚未任命新的投資長接替巴菲特。巴菲特過去負責管理公司約 3,000 億美元的股票投資組合。Ted Weschler 曾協助管理該投資組合，可能接任此職務，也可能由阿貝爾或兩人共同負責。

至於降低現金水位的選項，包括恢復股票回購，或是自 1967 年以來首次發放股利。

波克夏長期投資人 Check Capital Management 的 Steven Check 表示，「阿貝爾將採取機會主義策略——這正是波克夏的典型風格。」

Pondel 認為，阿貝爾應利用這封信，展現他遵循巴菲特價值觀的承諾、對長期股東價值的重視，以及未來十年可執行的投資論述。