〈台幣〉外資節後歸隊 股匯開紅盤齊揚收31.462元
鉅亨網記者陳于晴 台北
台北股匯無懼年假期間川普關稅變數，金馬年開紅盤上演雙漲走勢，大盤一度站上 3 萬 4，新台幣兌美元同步展開補漲，衝破 31.5 元關卡，升值 5.6 分，收在 31.462 元，並中止連二年開紅盤收黑，台北與元太外匯市場總成交值放大至 22.19 億美元。
歷經農曆春節 9 天連假，台北匯市今天開紅盤，外資節後歸隊，新台幣兌美元以 31.5 元開盤後，一度升值 1.01 角、最高來到 31.417 元，逼近 31.3 字頭，不過，央行適時進場調節，帶動升幅略收斂，收在 31.462 元。
觀察主要貨幣今天表現，亞幣呈現升貶互見，日元重挫 0.71%，星幣小貶 0.04%，而韓元升值 0.34%，新台幣升 0.18%，人民幣持續休市。
台股今天開盤氣勢如虹，一度大漲逾 600 點，站上 3 萬 4 大關，不過，適逢台指期結算日，午盤後賣壓湧現漲勢收斂，加權指數終場收在 33773.26 點，上漲 167.55 點，仍改寫歷史新高紀錄。
美國最高法院裁定總統川普無權依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施大規模對等關稅後，美元上周五 (20 日) 應聲走軟。不過，在美國經濟數據強韌、聯準會政策態度偏鷹，以及中東潛在軍事衝突憂慮升溫，都是支撐美元的動能。
