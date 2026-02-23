鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-23 19:02

台北股匯無懼年假期間川普關稅變數，金馬年開紅盤上演雙漲走勢，大盤一度站上 3 萬 4，新台幣兌美元同步展開補漲，衝破 31.5 元關卡，升值 5.6 分，收在 31.462 元，並中止連二年開紅盤收黑，台北與元太外匯市場總成交值放大至 22.19 億美元。

〈台幣〉外資節後歸隊 股匯開紅盤齊揚收31.462元。(鉅亨網資料照)

歷經農曆春節 9 天連假，台北匯市今天開紅盤，外資節後歸隊，新台幣兌美元以 31.5 元開盤後，一度升值 1.01 角、最高來到 31.417 元，逼近 31.3 字頭，不過，央行適時進場調節，帶動升幅略收斂，收在 31.462 元。

觀察主要貨幣今天表現，亞幣呈現升貶互見，日元重挫 0.71%，星幣小貶 0.04%，而韓元升值 0.34%，新台幣升 0.18%，人民幣持續休市。

台股今天開盤氣勢如虹，一度大漲逾 600 點，站上 3 萬 4 大關，不過，適逢台指期結算日，午盤後賣壓湧現漲勢收斂，加權指數終場收在 33773.26 點，上漲 167.55 點，仍改寫歷史新高紀錄。