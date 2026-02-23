紐約時報：川普考慮對伊朗先「小打」再「大打」
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普已告訴幕僚，他傾向在未來數日對伊朗發動初步打擊，然後在未來數月發動一場更大規模的軍事打擊，迫使伊朗屈服，按美方要求達成協議。
據《紐約時報》周日（22 日）報導，川普政府內部知情人士透露，儘管川普尚未作出最終決定，但傾向於在未來數日對伊朗進行初步打擊，藉此向伊朗領導人表明，伊朗必須同意放棄製造核器的能力。
川普正在考慮的打擊目標範圍廣泛，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊總部、伊朗核設施和彈道飛彈等。
如果美軍的「針對性初步打擊未能迫使伊朗滿足美方要求，川普保留今年晚些時候進行更大規模軍事打擊的可能性，以推翻伊朗最高領袖哈米尼。
美媒援引美國中央情報局前情報人員的話稱，美國可能在 2 月 23 日或 2 月 24 日對伊朗發動軍事打擊。
- 為什麼台灣是全球半導體的關鍵樞紐？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 最高法院判違法 美國海關：將停止徵收非法川普關稅
- 川普政府推「科技工作團」擴大全球布局！美中AI競賽升溫、印度成AI主權關鍵戰場
- 台灣天然堡壘神話恐破滅！美智庫專家示警：中國解放軍攻台勝算「相當高」
- 關稅違憲也不退讓！美貿易代表強硬護航川普與他國協議：需遵守協議
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇