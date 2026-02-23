紐約時報：川普考慮對伊朗先「小打」再「大打」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-23 13:35

美國總統川普已告訴幕僚，他傾向在未來數日對伊朗發動初步打擊，然後在未來數月發動一場更大規模的軍事打擊，迫使伊朗屈服，按美方要求達成協議。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《紐約時報》周日（22 日）報導，川普政府內部知情人士透露，儘管川普尚未作出最終決定，但傾向於在未來數日對伊朗進行初步打擊，藉此向伊朗領導人表明，伊朗必須同意放棄製造核器的能力。

川普正在考慮的打擊目標範圍廣泛，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊總部、伊朗核設施和彈道飛彈等。

如果美軍的「針對性初步打擊未能迫使伊朗滿足美方要求，川普保留今年晚些時候進行更大規模軍事打擊的可能性，以推翻伊朗最高領袖哈米尼。