search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

紐約時報：川普考慮對伊朗先「小打」再「大打」

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國總統川普已告訴幕僚，他傾向在未來數日對伊朗發動初步打擊，然後在未來數月發動一場更大規模的軍事打擊，迫使伊朗屈服，按美方要求達成協議。

cover image of news article
美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《紐約時報》周日（22 日）報導，川普政府內部知情人士透露，儘管川普尚未作出最終決定，但傾向於在未來數日對伊朗進行初步打擊，藉此向伊朗領導人表明，伊朗必須同意放棄製造核器的能力。


川普正在考慮的打擊目標範圍廣泛，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊總部、伊朗核設施和彈道飛彈等。

如果美軍的「針對性初步打擊未能迫使伊朗滿足美方要求，川普保留今年晚些時候進行更大規模軍事打擊的可能性，以推翻伊朗最高領袖哈米尼。

美媒援引美國中央情報局前情報人員的話稱，美國可能在 2 月 23 日或 2 月 24 日對伊朗發動軍事打擊。 


文章標籤

美國川普伊朗美軍TOP

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數49625.970.47%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty