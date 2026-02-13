路透社：墨西哥和美國談妥前 先按住中國投資

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-13 11:59

知情人士透露，中國兩大車廠比亞迪 (002594-CN) 與吉利 (00175-HK) 已進入收購日產 - 奔馳墨西哥工廠的最終競標名單，越南電動車製造商 VinFast 位居第三。

墨西哥和美國談妥前，先按住中國投資。（圖：Shutterstock）

據《路透社》周四（12 日）報導，另有兩位消息人士表示，最初共有 9 家企業表達收購意向，至少還包括奇瑞與長城汽車兩家中國主流車廠。

此舉是中國車廠在墨西哥布局製造基地的關鍵一步，但知情人士說，墨西哥政府正面臨兩難抉擇：川普政府的關稅政策持續重創本國汽車業，中資投資有望創造就業崗位；但墨方同時擔憂，中國企業在墨設產可能激怒美國，進而危及今年美墨加貿易協定談判進程。

兩個墨西哥政府消息人士稱，儘管墨方無法阻止工廠出售，但經濟部官員已私下敦促地方暫緩審批中國車廠的投資，直至墨方完成與美國的貿易談判。