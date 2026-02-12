鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-12 10:35

離岸人民幣兌美元 (USDCNH)匯率在今 (12) 日亞洲匯市早盤交易時段升破 6.9 大關，創 2023 年 4 月以來新高，最高報 6.8953，人民幣兌美元中間價周三 (11 日) 報 6.9438，較前一交易日調升 20 個基點。自去年底升破 7.0 後，人民幣匯率今年延續上行趨勢，上月曾一度逼近 6.9 大關。

近三年新高！中國離岸人民幣兌美元升破6.9大關(圖:shutterstock)

人民幣升值已成為市場共識，德意志銀行、華泰證券等機構首席經濟學家預估，人民幣今年底恐衝上 6.7 大關。升值趨勢下，中國資產將受益於國際資金流入，港股、A 股等有望受益，債券收益率所受影響則更為複雜。不過，市場對人民幣計價的中國大宗商品價格走勢看法存在分歧，能否走出趨勢性行情，仍取決於中國國內需求復甦情況。

‌



德意志銀行大中華區首席經濟學家熊奕、華泰證券首席宏觀經濟學家易峘、銀河證券首席經濟學家章俊等均預估，基準情況下，人民幣將穩健溫和升值，人民幣年底將升至 6.7。

根據銀河證券估算，在悲觀和樂觀情形下，人民幣匯率年底將分別升至 6.9 和 6.5。