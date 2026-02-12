鉅亨網編譯鍾詠翔
睽違兩年半，蓋茲基金會主席比爾 · 蓋茲再次回到中國。蓋茲此次行程首先抵達海南，參觀、了解中國在農業領域的創新進展，隨後抵達上海，關注傳染病防控和母嬰健康。
據《第一財經》周三（11 日）報導，蓋茲周三傍晚還意外在上海張江現身，出席一場名為「行動創造希望」的活動。
這是蓋茲在 2023 年 6 月到訪北京後首次訪華。在過去 30 年中，蓋茲到訪中國 20 多次。
蓋茲沒迴避爭議，他澄清：「在 2011 年到 2014 年之間，我確實與愛潑斯坦吃過幾次晚餐，但關於這件事，沒什麼新內容可以補充。我從未接觸過任何受害者，也從未去過他的島嶼」。
他解釋道，當時他簡單地以為愛潑斯坦認識許多富豪，可以幫助推動全球健康領域籌資。「他曾對我承諾，可以為全球健康籌集大量資金。結果事實證明毫無進展，我們一分錢都沒籌到。」
一直以來，他通過各種方法為全球健康籌資。蓋茲還與「股神」巴菲特在 2010 年 6 月共同發起「捐贈誓言」，鼓勵全球富豪將至少半數財富捐贈給慈善事業，挹注社會公益。
蓋茲表示：「我確實覺得和這樣的人交往本身就是一種錯誤，但我必須強調，我沒有與任何受害者有過任何接觸。最近曝光的那封郵件，其實是他從未發出的郵件。看起來他是寫給自己、在醞釀某種對我施壓的方式，我很難判斷他的真實意圖。但我從未收到或看過那封郵件。從一開始我就反覆強調：我為曾與他接觸而感到後悔和抱歉，但我從未接觸過任何受害者。」
美國司法部在 1 月 30 日公布的電子郵件顯示，愛潑斯坦在未發送的郵件中暗示蓋茲有婚外性行為，染上性傳播疾病。
