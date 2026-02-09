鉅亨網新聞中心 2026-02-09 16:10

蘋果 (AAPL-US) 去年第 4 季在中國營收年增 38%、衝上 260 億美元，約貢獻蘋果全球營收近 5 分之 1，成為最關鍵的成長引擎之一，並且終結長達三年的銷售下滑週期。這場亮眼的業績大逆轉，核心驅動力正是 iPhone 17 系列的設計革新，尤其是在社群上被暱稱為「愛馬仕橙」的官方新配色「宇宙橙」。

蘋果在中國逆轉翻身 竟是靠「愛馬仕橙」賣爆救援。(圖:shutterstock)

這款配色因與頂級奢侈品牌的代表色高度相似，在社交平台上引發了現象級的自發傳播。分析師指出，蘋果此次的設計策略精準擊中了中國消費者的心理，成功將 iPhone 轉化為一種高辨識度的社交符號。

許多網紅與消費者認為，因色調高度貼近愛馬仕代表色彩，自上市後即在社交平台快速擴散。亮眼的橙色不僅是一種新鮮的視覺選擇，更是一種身分聲明，讓旁人能一眼辨識出使用者手持的是最新款旗艦機，這種「符號消費」的成功溝通，有效拉動了早期的換機熱潮。

除了外觀設計的社交紅利，「宇宙橙」在中文語境中產生的諧音行銷效應，也為品牌增添了情感連結，「橙」與「成」同音的吉祥寓意，讓相關創意內容在網路上快速擴散。

同時，產品本身的硬體升級，包括影像系統、晶片性能、顯示器及電池續航的全面進化，也恰好迎合了四年一度的超級換機週期。

與此同時，中國政府針對中高階智慧型手機提供的購機補貼，進一步降低了消費者的入手門檻，與產品本身的設計革新形成合力。