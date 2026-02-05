微軟半年跌25% Alphabet財報後長期看多分析師轉而降評

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-06 06:36

微軟遭長期看多分析師降評(圖：Shutterstock)

在 Alphabet 周三公布財報後，Stifel 分析師 Brad Reback 將微軟股票的投資評級自買進下調至持有。他認為，短期內「看不到能推升股價的催化劑」。

Google 的雲端業務成長在第四季加速至 48%，高於第三季的 34%。相較之下，微軟的雲端成長、經匯率調整後在截至 12 月一季放緩至 38%，略低於 9 月一季的 39%。

Reback 預期，微軟股價將在一段時間內呈現「區間震盪」，直到其雲端運算業務 Azure 的成長，能追上公司龐大的資本支出擴張速度——微軟在截至 12 月一季的資本支出年增率高達 66%。

換言之，目前看來，Alphabet 股票可能是更佳選擇。

微軟股價周四重挫 4.9%，上周在財報公布後出現十多年來最劇烈單日下跌，使其表現進一步落後。過去六個月，微軟股價累計跌約 25%，而 Alphabet 同期大漲 70%。

微軟管理層表示，Azure 成長受限，主要因 AI 晶片供應不足，公司選擇將部分晶片分配給內部開發團隊，而非全數投入雲端。高層認為，這項決策長期而言將帶來回報。

但在短期內，Reback 對微軟前景感到憂心，並質疑公司是否能推動「有意義的短期 Azure 成長加速」。

他也指出，微軟與 OpenAI 的緊密合作關係，已不如過去那般具備優勢，特別是在 ChatGPT 開發商正面臨來自 Google 的 Gemini 與 Anthropic 的 Claude 等競爭壓力之際。

此外，微軟對 OpenAI 的 2,500 億美元承諾，約占公司剩餘履約義務的 45%，也引發投資人擔憂。

不過，儘管 Reback 認為微軟短期前景「充滿不確定性」，尤其是與 Google 相較，但微軟的雲端業務長期仍具發展潛力。