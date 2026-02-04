鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-04 18:29

金管會今 (4) 日正式核准法國巴黎銀行在台分行進駐高雄資產管理專區，試辦期至 116 年 6 月 30 日止，成為第 19 家獲准進駐的金融機構。法巴銀行此次申請試辦項目涵蓋家族辦公室、保險融資與自行質借等核心高資產業務，並承諾將歐元區龍頭私銀的國際經驗帶往南部。

法巴銀行財富管理台灣區負責人許哲崑指出，該行深耕台灣超過 40 年，透過台北、台中及高雄分行的完整佈局，展現對台灣市場的高度重視。此次進駐高雄專區，將能更直接貼近南台灣客戶需求，並結合法巴銀行作為歐元區最大型私人銀行的國際經驗，提供在地化的財富管理服務，進一步實踐永續未來的承諾。

法巴銀行於 114 年 6 月即獲金管會核准開辦高資產業務，本次進駐高雄專區後，試辦業務範疇包括保險融資、Lombard Lending、自行質借及家族辦公室等專業項目。為符合監管要求，法巴銀行針對高雄營運據點的管理架構、內控制度、風險控管及洗錢防制提出具體規劃，並建立完整的顧客權益保護與申訴處理機制。金管會特別要求銀行須指派專責人員督導，確保各項業務在自律管理的框架下達成合規運作。