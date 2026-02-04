鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-04 15:30

黃金和白銀價格周二 (3 日) 上揚，分析師表示，黃金近期表現異常，本來的避險資產卻表現得更像高風險資產，周二的反彈支撐來自美元下跌，但支撐力道並不穩固。

在過去兩個交易日累計下跌 13% 之後，4 月最活躍黃金期貨合約周二上漲 6.1% 或 282.40 美元，收在每盎司 4935 美元，創下自 2009 年 3 月 19 日以來單日最大漲幅。

白銀表現更強勢，前兩日下跌約 33% 後，周二單日上漲 8.2% 或 6.29 美元，收在每盎司 83.30 美元，領漲貴金屬市場。

美元指數周二下跌 0.2% 至 97.42，為貴金屬提供短暫支撐。

XS.com 資深市場分析師 Rania Gule 說：「由於美元未能延續自四年低點反彈的動能，黃金獲得短暫的喘息空間，吸引部分買盤。」

但她同時提醒，這種支撐「仍很脆弱」，因為並非出於貨幣政策或全球風險環境的根本轉變，而只是美元暫停走強所致。

異常行情引關注

Swissquote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，此次貴金屬上漲的背景很反常，因為市場風險偏好正在回升。韓國 Kospi 指數周二上漲 6.8%，日本日經 225 指數創新高，美國道瓊工業指數周一收高，但周二下跌。

Ozkardeskaya 說：「黃金最新表現令人擔憂。傳統上，黃金是對抗市場風險的避險資產，但現在它的表現更像高風險資產——甚至有時像迷因股 (meme)——與風險資產的負相關性消失。」

她認為，此現象主要來自「高度投機、槓桿化的持倉」。