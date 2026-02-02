過年流行送數位紅包 永豐金證券「股票禮品卡」首創自組吉數 免再排隊換新鈔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-02 17:37

過年免再排隊領新鈔！央行近年宣導紅包不一定要用新鈔，國銀也積極推動數位紅包。今 (2026) 年證券業讓華人春節迎來全新數位紅包革命，永豐金證券今 (2) 日宣布，旗下透過社交軟體贈送的「股票禮品卡」功能全面進化，新增「自組吉數」功能，允許贈送者自由組合面額，如 3600 元、6600 元等，每人上限 25 萬元，不僅省去臨櫃換鈔麻煩，更將傳統紅包轉化為具增值潛力的投資金，開啟數位理財新契機。

2026最有價值紅包！永豐金證券「股票禮品卡」首創自組吉數 免再排隊換新鈔。（鉅亨網資料照）

永豐金證券指出，每一份壓歲錢都承載著長輩對晚輩的期許，透過贈送股票禮品卡紅包，有效利用行為經濟學的「心理帳戶」效應，協助孩子把壓歲錢從一般零用金中區隔，轉化為專屬的「成長基金」。相較傳統由家長代為保管、較難引發參與感的做法，為孩子開立獨立帳戶並透過股票禮品卡自主存入存股款，更能讓他們理解資金累積過程，也讓家長在不干擾孩子日常金錢使用的前提下，陪伴孩子完成人生第一堂理財練習。

根據永豐金「豐存股」平台試算，若家長自孩子出生起，每年將約 5 萬元的紅包與壓歲錢投入市值型 ETF，以年化報酬率 10% 計算，孩子 20 歲時資產約可達 315 萬元；若持續至 25 歲，資產更有望滾動至 541 萬元。

針對學齡前與國小族群，永豐金證券與全家便利商店合作推出「股票禮品卡 - 開運刮刮卡」福袋。消費者可能刮中 88 元、888 元、1699 元、2499 元，或保底 8 元投資金，新戶再加碼 100 元。此舉讓超商化身為「數位理財教室」，讓孩子在開箱樂趣中初步接觸「存股」與「複利」觀念。

在操作面上，股票禮品卡提供「多筆序號合併」功能，贈送者購買後可在禮品卡匣中勾選不同面額，一鍵生成專屬「組合序號」，輕鬆創造具吉利寓意的數字。

為確保初學者投資穩健，永豐金證券設立了三大資產守護機制，一、標的高規格嚴選，僅限兌換「豐存股」平台上 283 檔台股，過濾冷門股，降低風險；二、專款專用，僅限台股定期定額扣款，確保資金用於長期理財；三、兌換後採圈存制，徹底杜絕因不熟悉規則導致的違約交割風險。