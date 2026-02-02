美國官員：川普政府已經通過多渠道向伊朗傳達談判意向

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-02 08:47

一名美國高階官員透露，川普政府已通過多個渠道向伊朗明確表示，美方願意見面，展開談判，以達成協議。

川普政府已經通過多渠道向伊朗傳達談判意向。（圖：Shutterstock）

另有消息人士稱，土耳其、埃及和卡達正推動安排美國總統特使威特科夫與伊朗高階官員在安卡拉會面。一名參與協調的官員表示：「正在推進，我們正在盡最大努力。」

這三個國家此前曾與川普政府合作推動加薩停火協議，目前希望通過促成美伊談判，防止中東爆發更大規模戰爭。

白宮官員表示，川普尚未就是否對伊朗發動打擊作出最終決定，仍對外交解決方案持開放態度。但美方同時承認，目前尚不清楚伊朗最高領袖哈米尼是否會授權外交團隊達成一項美國可以接受的協議。

美國近日持續向伊朗施壓，在中東部署航空母艦等多艘軍艦，威脅軍事干涉。