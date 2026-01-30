鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國財政部周四 (29 日) 發布最新半年度匯率報告，將泰國列入潛在匯率操縱國的監控名單，泰國央行表示，儘管如此，央行仍有能力管控泰銖匯率。
針對入榜一事，泰國央行助理總裁 Chayawadee Chai-Anant 周五在曼谷表示，泰國被認定為匯率操縱國「可能相當困難」，央行一直與美國財政部保持定期溝通。她解釋，泰國入榜主因在於經常帳順差，而央行仍保有管理泰銖匯率以遏止過度波動的空間。
花旗銀行策略師 Rohit Garg 指出，泰國央行自 2021 年來的干預行為大致呈現對稱性，同時抵禦升值與貶值壓力，這有助於減輕美方的疑慮。
根據美方匯率報告，在 2024 年下半年至 2025 年上半年期間，沒有任何貿易夥伴同時符合美國「強化分析」的所有三項標準。然而，泰國因全球經常帳順差及對美貿易順差持續增長，被正式列入「監控名單」。
這使得名單擴大至 10 個國家與地區，其餘成員包括中國、日本、南韓、台灣、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士。
美國財政部強調，未來的監控重點將不限於過去常見的「阻礙本幣升值」，也將擴大觀察各國是否在面臨貶值壓力時進行不對稱的干預。雖然財政部官員否認，此項變革是針對日元近期疲軟而來，但指出這將有助於在未來美元走弱的周期中，更全面地分析各國的匯率行為。
由於近期金價上漲及美元走弱，引發投資者拋售黃金並導致外幣大量流入，進而增加泰銖升值壓力。新制將禁止淨額結算與放空行為，要求交易必須以實體黃金為基礎，且每日線上交易限額定為 5,000 萬泰銖。泰國央行強調，這些措施旨在提高市場透明度並確保金融體系的穩定。
