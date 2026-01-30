鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-30 18:50

美國財政部周四 (29 日) 發布最新半年度匯率報告，將泰國列入潛在匯率操縱國的監控名單，泰國央行表示，儘管如此，央行仍有能力管控泰銖匯率。

針對入榜一事，泰國央行助理總裁 Chayawadee Chai-Anant 周五在曼谷表示，泰國被認定為匯率操縱國「可能相當困難」，央行一直與美國財政部保持定期溝通。她解釋，泰國入榜主因在於經常帳順差，而央行仍保有管理泰銖匯率以遏止過度波動的空間。

‌



花旗銀行策略師 Rohit Garg 指出，泰國央行自 2021 年來的干預行為大致呈現對稱性，同時抵禦升值與貶值壓力，這有助於減輕美方的疑慮。

根據美方匯率報告，在 2024 年下半年至 2025 年上半年期間，沒有任何貿易夥伴同時符合美國「強化分析」的所有三項標準。然而，泰國因全球經常帳順差及對美貿易順差持續增長，被正式列入「監控名單」。

這使得名單擴大至 10 個國家與地區，其餘成員包括中國、日本、南韓、台灣、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士。

為了進一步穩定匯率並減少投機行為對泰銖的影響，泰國央行宣布將於 3 月 1 日起收緊線上黃金交易規則。